بالفيديو | إطلاق موجة صاروخية إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق

أعلنت وسائل اعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أطلق موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة النقب نتيجة إطلاق صواريخ من إيران، في وقت انطلقت فيه صواريخ جديدة باتجاه جنوب ووسط الكيان الإسرائيلي.

بالفيديو | لحظة سقوط صاروخ إيراني في النقب جنوبي فلسطين المحتلة

كما دوت صفارات الإنذار في ضواحي بئر السبع وجنوب الخليل، بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية أخرى من إيران باتجاه وسط الكيان الإسرائيلي.

وبالتزامن، وزع الحرس الثوري مشاهد جديدة لاطلاق القوات المسلحة الايرانية مسيرات نوعية باتجاه اهداف معادية في الاراضي المحتلة وقواعد أمريكية في المنطقة.

المصدر: موقع المنار