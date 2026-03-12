وزارة التربية والجامعة اللبنانية تنعيان مدير كلية العلوم وأحد أعضاء الهيئة التعليمية: العدوان على المؤسسات التعليمية اعتداء صارخ على رسالة العلم

نعت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسين بزي، والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا جرّاء الاعتداء الاسرائيلي الآثم الذي استهدف مجمّع رفيق الحريري الجامعي أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي.

وتابع بيان وزارة التربية والجامعة اللبنانية أن “استهداف المؤسسات التعليمية والجامعية هو اعتداء صارخ على رسالة العلم، وعلى العقل والذاكرة الجماعية للأمم، ومحاولة لإطفاء نور المعرفة التي تحملها الجامعات إلى المجتمع”.

وتعتبر الوزارة والجامعة اللبنانية أن “هذا الاعتداء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ إن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، ويجرّم الاعتداء عليها تحت أي ظرف”.

هذا ودعت الوزارة والجامعة “الهيئات الدولية والأممية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية، وصون حرمة الحرم الجامعي وإبقاء التعليم بعيدًا عن دائرة الاستهداف والعنف”.

وإذ تقدمت الوزارة والجامعة اللبنانية بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين وزملائهما وطلابهما، أكدت أن “إرادة الأسرة التعليمية الجامعية من أساتذة وطلاب وموظفين ستبقى صامدة في وجه كل محاولات القهر والتدمير”.

المصدر: موقع المنار