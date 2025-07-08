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عشرات الشهداء والمصابين في قصف متواصل يستهدف النازحين والمناطق السكنية في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على قطاع غزة، مستهدفًا مناطق متفرقة براً وجواً وبحراً، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ولا سيما في أماكن تواجد النازحين.

ففي مدينة غزة، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية متتالية على الأحياء الشرقية للمدينة، مستهدفاً حيّ الشجاعية بعدة غارات متعاقبة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال حيّي الزيتون والشجاعية أيضاً. كما أطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة تجاه المناطق الشرقية للمدينة، فيما استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية من طراز “كواد كوبتر” البلدة القديمة بإطلاق نار مباشر.

وفي وسط قطاع غزة، شنّ الطيران الحربي غارة جوية على حيّ حكر الجامع بمدينة دير البلح، كما استهدفت طائرات الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مدرسة أبو حلو الشرقية في مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد مواطنَين وسقوط عدد من المصابين. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف غرفة فوق منزل لعائلة أبو عمرة في دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل رضيع جرّاء قصف عنيف استهدف منزلاً في محيط كيرفور بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد مواطنان وأُصيب آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين تعود لعائلة الغلبان خلف مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.

وطال قصف مماثل خيمة أخرى للنازحين في شارع البحر (النص) في منطقة مواصي خان يونس، وأدى إلى وقوع إصابات. كما استهدف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شاليه ريفييرا في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى.

وفي خان يونس أيضاً، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أبراج توهركو شمال المدينة. وشهدت منطقة المواصي غارة جوية جديدة، إلى جانب غارة أخرى جنوب غربي المدينة.

أما في شمال القطاع، فقد أعلن جيش الاحتلال نسف عدد من منازل المواطنين شرقي جباليا، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في مستوطنة نير عام ضمن غلاف غزة الشمالي، بفعل ما وصفته سلطات الاحتلال بـ”تشخيص خاطئ”.

وفي مدينة رفح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران بشكل مكثف في بحر المدينة، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت منطقة الشاكوش شمال غربي المدينة. كما تم توثيق قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية في مناطق متفرقة جنوبي القطاع.

وفي سياق الجرائم المستمرة بحق النازحين، تم انتشال جثمان الشهيد عبد الله نافذ الأزعر من منطقة مسجد الشهداء “السكة” في خان يونس، بعد استهداف مباشر من قبل الاحتلال.

وأعلنت مصادر الإسعاف والطوارئ عن عشرات الإصابات بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز المساعدات الإنسانية شمالي مدينة رفح، وسط مناشدات متكررة لتأمين فرق الإغاثة والطواقم الطبية في ظل الاستهداف المتواصل.

كما واصل جيش الاحتلال قصف منازل المواطنين في مناطق مختلفة، أبرزها استهداف منزل غربي خان يونس، بالتوازي مع نسف عدد من المنازل شرقي مدينة غزة.

وتتوالى الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث تم تسجيل عدة غارات متتالية، ترافقها عمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة، وسط استمرار القصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية.

المصدر: موقع المنار