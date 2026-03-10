الرئيس نبيه بري: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رؤوساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي ، فؤاد السنيورة وتمام سلام حيث البحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان وخاصة السياسية والميدانية منها على ضوء مواصلة العدو عدوانه على لبنان وملف النازحين والتشريد القائم. وحول الحلول المطروحة أصر الرئيس بري لهذه الجهة على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب.

بدوره قال السنيورة: أعلنا دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وبتأييد من دولة الرئيس نبيه بري لدى جميع المراجع الدولية الدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومن ذلك تأييدنا للمبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون في الإجتماع الإفتراضي الذي نظمه بعد ظهر البارحة رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية ، كما أكدنا على أننا نعول على حكمة الجميع في الحفاظ على وحدة اللبنانيين .

الرئيس بري عرض أيضاً المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتطورات الاوضاع العامة وملف النازحين خلال إستقباله نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي .

رئيس المجلس استقبل أيضاً وزير العمل الدكتور محمد حيدر حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وملف النازحين وبرامج عمل وزارة العمل في هذا الاطار .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري في عين التينة السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية