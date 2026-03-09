النفط يقفز 30% إلى أكثر من 115 دولاراً.. وصندوق النقد يحذّر

ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30%، اليوم الاثنين، متجاوزاً 115 دولاراً، في قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب المتواصلة، مع استمرار العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، والرد الإيراني عليه.

وفي هذا السياق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن العالم يشهد اختباراً جديداً للقدرة على الصمود في “الشرق الأوسط” بسبب النزاع الجديد.

وأضافت جورجيفا أنه إذا طال أمد هذه الأزمة، فمن الواضح أنها قد تؤثر على معنويات السوق والنمو الاقتصادي والتضخم.

وأوضحت أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط، إذا استمرت طوال معظم العام، ستؤدي إلى زيادة بنحو 40 نقطة أساس في التضخم العالمي.

كما شددت مديرة صندوق النقد الدولي، على أن نصيحتها لصنّاع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد، أن يفكروا في السيناريوهات غير المتوقعة وأن يستعدوا لها.

المصدر: الميادين