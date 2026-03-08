الحرس الثوري: إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة والاستعداد لحرب طويلة

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أنّ منظومة الدفاع الجوي الموحّدة في إيران نجحت في استهداف وإسقاط 80 طائرة مسيّرة متطورة من أنواع مختلفة خلال المواجهات الجارية.

وأوضح نائيني أنّ من بين الطائرات التي تم إسقاطها ثلاث طائرات أميركية مسيّرة متطورة من طراز MQ‑9 Reaper، إضافة إلى 74 طائرة إسرائيلية مسيّرة من طرازات Hermes 900 وHermes 450و IAI Heron.

وأشار إلى أنّ إحدى الطائرات من طراز Hermes 900 سقطت بحالة سليمة وتم تسليمها إلى الخبراء الإيرانيين لدراستها، كما أعلن عن تدمير طائرة تجسس من طراز Orbiter 4 في سماء أصفهان.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أنّ الترسانة العسكرية الإيرانية، بما فيها الصواريخ الثقيلة والبالستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة والقطع البحرية الهجومية، جرى تأمينها بما يتناسب مع خوض حرب واسعة وعلى مدى زمني طويل، مشدداً على أنّ القوات المسلحة قادرة على الاستمرار في حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالوتيرة الحالية.

وأضاف أنّ الصواريخ التي استُخدمت حتى الآن تنتمي في معظمها إلى الجيلين الأول والثاني، مشيراً إلى أنّ الأيام المقبلة قد تشهد اعتماد أسلوب جديد من الهجمات باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى لم تُستخدم إلا نادراً حتى الآن.

المصدر: يونيوز