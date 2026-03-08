سلسلة عمليات للمقاومة الإسلامية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ضد كيان الاحتلال ومواقع وتجمعات جيشه

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مستوطنات كيان الاحتلال ومواقع وتجمعات جيشه وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 08-03-2026‏

18 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وبعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وعند الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 بصلية صاروخيّة.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، يتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 03:00 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة، وما زال الاشتباك مستمرًّا حتّى لحظة صدور هذا البيان.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار التصدّي لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة، وعند الساعة 03:00 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:25 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:50 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 تجمّعًا ‏لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

الأحد 08-03-2026‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 صباح اليوم الأحد 08/03/2026 بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

الأحد 08-03-2026‏

المصدر: الاعلام الحربي