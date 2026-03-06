ميرتس: لا مصلحة لألمانيا بإطالة الصراع في الشرق الأوسط

أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن بلاده لا ترى أي مصلحة في إطالة أمد الصراع الدائر في الشرق الأوسط، داعياً إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.

وقال ميرتس، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، في ختام معرض الحرف الدولي في مدينة ميونيخ ونقلتها وسائل إعلام غربية، إن «إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط لا تصب في مصلحة ألمانيا»، محذراً من أن استمرار القتال وتوسع العمليات العسكرية قد يفتح الباب أمام مخاطر جديدة.

وأشار المستشار الألماني إلى أن هذه المخاطر «لا تقتصر على أمن إسرائيل فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الخليج بأكملها، إضافة إلى تهديد كيان الدولة الإيرانية وسلامة أراضيها».

كما أعرب ميرتس عن قلقه من التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع على أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بأمنها وإمدادات الطاقة وتزايد موجات الهجرة، مؤكداً «ضرورة العمل على إنهاء النزاع الإقليمي في أقرب وقت ممكن».

المصدر: موقع الأخبار