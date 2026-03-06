الجمعة   
    لبنان

    الشرع لسلام: الوجود العسكري على الحدود يهدف إلى الحفاظ على الأمن الداخلي السوري

      تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب له خلاله عن “تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

      كما أكّد للرئيس سلام أن “تعزيز الوجود العسكري على الحدود السورية–اللبنانية لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري”، حسب قوله، مضيفاً أنها “إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على الحدود السورية مع العراق”، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين.

      من جهته، شكر الرئيس سلام الرئيس السوري على اتصاله وتضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكداً بدوره أهمية استمرار التشاور والتعاون بين لبنان وسوريا.

      المصدر: موقع المنار

      سلام بحث مع محافظ بيروت متابعة فتح مراكز إيواء إضافية

      سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة والوزراء

      رئيس الحكومة للنازحين: لستم وحدكم وطلبت الاستماع إلى احتياجاتكم وتأمينها بأسرع وقت ولن نوفر أي جهد لوقف هذه الحرب المدمرة

