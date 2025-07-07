لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان في بيان لها الاثنين ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح أحيانا تصل سرعتها لحدود الـ50 كلم/ساعة شمال البلاد فيرتف معها موج البحر.

-الحال العامة: طقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المناطق الداخلية بكتل هوائية حارة فتتخطى درجات الحرارة معدلانها.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تنشط الرياح أحيانا تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/ساعة شمال البلاد فيرتف معها موج البحر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال بينما ترتفع في المناطق الداخلية، يتكون الضباب أحيانا على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 29 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين:60 و80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا.

حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام