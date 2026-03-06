لبنان | اليوم الخامس للعدوان .. سلسلة غارات ليلية تستهدف الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب وتتسبب بتدمير مبانٍ سكنية عدّة

ضمن اعتداءاته المتمادية على السيادة والمواطنين اللبنانيين، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، ليل الخميس- الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق لبنانية مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب والبقاع شرقاً وأدّت الى دمار كبير في المباني السكنية والبنى التحتية.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بسلسلة من الغارات متتالية عدداً من أحياء الضاحية، وسط دوي انفجارات قوية هزّت بيروت ومحيطها، فيما استمر التحليق المكثف للطائرات الحربية في الأجواء، وذلك بعد الانذار الاسرائيلي باخلاء الضاحية الجنوبية والتهديد بتدمير

وشملت الغارات مناطق: الجاموس قرب محطة هاشم، المشرفية، حارة حريك محيط مستشفى الساحل، المعمورة بالقرب من كرواسان الضحى، الكفاءات، الجاموس، محيط شارع بعجور في برج البراجنة، حارة حريك لجهة مدخل برج البراجنة بالقرب من المسلخ وأوتوستراد السيد هادي نصرالله قبالة بن عدنان.

وقد أظهرت المشاهد الاولية، حجم الاضرار الكبيرة، التي لحقت بالأبنية المستهدفة والمجاورة، الواقعة ضمن مناطق مدنية، والحقت اضراراً بالبنى التحتية.









وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إنذار إخلاء أصدره جيش العدو الإسرائيلي لسكان أحياء الضاحية الجنوبية، التي شهدت حركة نزوح واسعة وزحمة سير خانقة على الطرقات المؤدية إلى خارج المنطقة، بعدما بدأ العديد من السكان بمغادرة منازلهم خشية استهدافها.

وكان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجّه عبر حسابه على منصة “إكس” إنذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا. وحذّر من التوجه جنوبًا، مشيرًا إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يعرّض حياة السكان للخطر.

وافاد مراسل المنار في البقاع بأنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، استهدف بلدة دورس بغارة ثانية عند الساعة 5:40 من فجر اليوم، بعدمال كان استهدف بغارة فجراً، البلدة الواتقعة في قضاء بعلبك.

واظهرت المشاهد تدمير مبنى سكني في دورس، حيث حضرت فرق الاطفاء وفرق الدفاع المدني، وعملت على تفقّد المكان المستهدف، من دون أن تتوفر معلومات عن وقوع اصابات.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي على احد المباني السكنية في مدينة بعلبك، مما ادّى الى اشتعال النيران في المكان، وفق ما اظهرت مشاهد متداولة من المكان. كما أفيد بأن الطيران الحربي المعادي شنَّ غارة بين بلدتي بريتال والطيبة جنوب بعلبك.

وفي الجنوب، افاد مراسلنا بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلًا سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الزهراني في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية في عدة بلدات، من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

ففي بلدة السكسكية، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى مؤلفًا من ثلاثة طوابق يقع عند أطراف البلدة في منطقة عين الدالية، ما أدى إلى تدميره بالكامل، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب خلوه من السكان.





وافادت الوكالة الوطنية للاعلام، أنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، استهدف مكتب “موقع السكسكية الالكتروني” في البلدة، مما أدى الى تدميره،

كما استهدفت غارة أخرى مدخل بلدة الخرايب، حيث طالت منطقة سكنية عند مدخل البلدة، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني كان خاليًا من السكان.

وفي بلدة البيسارية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل سكني في حي الغدير، ما أدى إلى تدميره، من دون تسجيل إصابات.

و بالتزامن مع الغارات على منطقة الزهراني، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مفرق ميفدون، في قضاء النبطية، إضافة إلى غارة عنيفة استهدفت منطاق النبطية الكفور وتول، كما اغارت على بلدة جبشيت، في قضاء النبطية.

وفي صور، تمكنت “جمعية الرسالة”، من سحبت جثمان شهيد من تحت أنقاض المبنى المستهدف في معركة، كما أفيد عن غارات استهدفت وادي زبقين وبلدة صريفا في قضاء صور.

وشنّ الطيران الحربي غارات ليلية استهدف بلدات تولين، الصوانة ومجدل سلم، في قضاء مرجعيون، وبلدة عينا الشعب في قضاء بنت جبيل.

وفي آخر حصيلة صادرة عنه، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الخميس 5 آذار ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا”.

المصدر: موقع المنار