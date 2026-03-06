بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6) | المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية

وجاء في البيان
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026، قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية. ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
