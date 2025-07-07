عربي وإقليمي

اليمن يواصل إسناد غزة ويستهدف كيان العدو

قال جيش العدو الإسرائيلي الاثنين إنه “رصد صاروخين أطلقا من اليمن وأنه عمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك”، على حد زعمه.

من جهتها، قالت وسائل اعلام العدو “انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في كيان الاحتلال بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن”.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قد أكد ان عمليات الإسناد لغزة وفلسطين مستمرة وان العدوان على اليمن لن يؤثر على ذلك، كما لم يؤثر على القدرات العسكرية اليمنية.

وكان جيش العدو الإسرائيلي شن (في وقت متأخر الليلة الماضية) عدوانا على عدة أهداف في مدينة الحديدة في اليمن.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام