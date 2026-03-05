الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 5-3-2026

      أرادوها معركةً يصلونَ فيها إلى أبعدِ الحدودِ، وخيارُنا أن نواجهَهم إلى درجةِ الاستماتةِ إلى أبعدِ الحدودِ. لن نستسلمَ، قالها الأمينُ العامُّ لحزبِ اللهِ سماحةُ الشيخِ نعيمُ قاسمٍ بالأمسِ، ويقولُها الشعبُ الصابرُ المظلومُ، أهلُ الحقِّ.. الذين أُخرجوا من ديارِهم بغيرِ حقٍّ إلَّا أن يقولوا ربُّنا اللهُ، المقتنعونَ بوعدِ اللهِ في كتابِه ، ولينصرنَّ اللهُ من ينصرُه إنَّ اللهَ لقويٌّ عزيزٌ…

      والقوَّةُ التي ضربتِ العدوَّ وأصابتهُ بالجنونِ هي ضرباتُ المجاهدينَ عندَ الحدودِ، الذين أذلّوا جيشَه من جديدٍ، فتطايرتْ دباباتُه بجنودِها أمامَ عدساتِ الكاميراتِ، ووصلتْ صواريخُهم إلى قواعدِه العسكريَّةِ في أعماقِ الكيانِ، فأوغلَ بالانتقامِ من المدنيينَ الأبرياءِ، رافعًا مستوى تدميرِه وإجرامِه من الجنوبِ الى البقاع حتى الضاحيةِ.ضاحيةُ العزِّ، العصيةُ على أحقادِه وأوهامِه، ضاحيةُ المقاومةِ الباقيةُ الباقيةُ…

      هدَّدَ العدوُّ أهلَها مطالبًا بإخلائِها، وهم يغادرونَها إلى حينٍ، تاركينَ فيها قلوبَهم وعقولَهم وأضرحةَ شهدائِهم… سيغادرونَها إلى حينٍ وسيعودونَ مع العائدينَ يومَ الفتحِ المبينِ الذي سيصنعُه أبناؤُهم المقاومونَ ولو بعدَ حينٍ…

      طلبَ العدوُّ إفراغَها بالكاملِ، خالقًا حالًا من الضغطِ السكانيِّ والاجتماعيِّ والإنسانيِّ الكبيرِ على العاصمةِ بيروتَ والمناطقِ المحيطةِ…

      أمَّا عديمو المنطقِ والمسؤوليَّةِ المتحكِّمونَ بالقراراتِ الحكوميَّةِ، فهَمُّهم اليومَ كان فرضَ تأشيراتِ سفرٍ على الإيرانيينَ القادمينَ إلى لبنانَ، بدلَ أن يُقدم هؤلاءُ على تعويضِ فشلِهم وتلكُّئِهم بالدفاعِ عن أهلِهم ووطنِهم على مدى أكثرَ من عامٍ.

      ومع تطوُّرِ الأحداثِ فائقةِ الخطورةِ كان اتصالٌ بينَ الرئيسينِ نبيهِ برّي والفرنسيِّ إيمانويلَ ماكرونَ ناقشَ التطوُّراتِ الخطيرةَ في لبنانَ والمنطقةِ. منطقةٌ لن تكونَ وفقَ البلطجةِ الأميركيَّةِ والإسرائيليَّةِ.. منطقةٌ تكونُ على هوى أهلِها أو لن تكونَ…

      بقلم: علي حايك

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مفتي صور وجبل عامل يتفقد أوضاع مدينة صور بعد الاعتداءات ويؤكد ضرورة دعم الأهالي والنازحين

      مفتي صور وجبل عامل يتفقد أوضاع مدينة صور بعد الاعتداءات ويؤكد ضرورة دعم الأهالي والنازحين

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

      استهداف شقة في مخيم البداوي في طرابلس من قبل العدو الاسرائيلي

      استهداف شقة في مخيم البداوي في طرابلس من قبل العدو الاسرائيلي