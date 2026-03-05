القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صواريخ باتجاه تركيا وتؤكد احترام سيادتها

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن قواتها المسلحة تحترم سيادة تركيا بوصفها دولة مجاورة وصديقة، مؤكدة أنها لم تطلق أي صواريخ باتجاه الأراضي التركية.

وأوضحت القيادة، في بيان لها، رفضها الادعاءات بشأن إطلاق صاروخي نحو أراضي تركيا أو أراضي الدول الإقليمية المجاورة والصديقة، مشددة على أن القوات المسلحة الإيرانية تحترم سيادة الدولة الجارة والصديقة تركيا وتنفي بشكل قاطع أي استهداف لأراضيها.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد احترامها لسيادة تركيا، وتكذّب الادعاءات المتداولة بشأن إطلاق صواريخ باتجاه أراضي ذلك البلد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد مرارًا، في رسائله إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة في المنطقة، أن إيران سعت مع دول المنطقة ومن خلال المسار الدبلوماسي إلى تجنب الحرب، إلا أن العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني لم يترك لها خيارًا سوى الدفاع عن نفسها.

وقال بزشكيان إن طهران تحترم سيادة دول المنطقة، وتؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحققا بجهود دولها مجتمعة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الهجمات الصاروخية الإيرانية تستهدف المصالح الأمريكية حصرًا، ولا ولن تستهدف دول المنطقة مطلقًا.

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن إيران تخوض هذه الحرب في إطار الدفاع عن النفس، وأن استهداف القواعد الأمريكية في الدول المجاورة يأتي في هذا السياق، موضحًا أن العدو فرض الحرب على إيران ويستخدم إمكانات دول الجوار ضدها.

المصدر: قناة العالم