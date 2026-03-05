سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف النبطية وبنت جبيل وصور والبقاع وتسفر عن إصابات وأضرار واسعة

شهدت مناطق لبنانية عدة، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً نفذها الطيران الحربي المعادي، طالت مدناً وبلدات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

ففي مدينة النبطية، أغار الطيران الحربي المعادي على مبنى مؤلف من نحو سبعة طوابق، ما أدى إلى تسويته بالأرض. كما تعرضت المدينة لسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت محيط السرايا الحكومية ومحلة بئر القنديل.

وشن الطيران الحربي، قرابة السادسة مساءً، غارة استهدفت بلدة ميفدون، كما نفذ غارة أخرى طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت، وأعقبها قصف لأحراج علي الطاهر لجهة كفرتبنيت.

كذلك عاود الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية للمرة الثانية خلال أقل من ساعتين مستهدفاً بلدة أرنون في قضاء النبطية، في وقت تعرضت فيه بلدة يحمر الشقيف لغارة جوية متزامنة، فيما استهدف قصف مدفعي التلال المجاورة لبلدة كفرا.

وفي قضاء بنت جبيل، شنت الطائرات الحربية المعادية عصر اليوم غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيناثا وعيترون، كما تعرضت بلدة رشاف لغارة جوية، تزامناً مع تحليق طيران مروحي معادٍ في سماء مدينة بنت جبيل.

واستهدفت غارة جوية بلدة حاروف، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مرة ثانية على بلدة دبين. كما تعرضت بلدة حداثا لغارة جوية، وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة والربع مساءً على بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل. وأفيد أيضاً بأن قوات العدو استهدفت بلدة خربة سلم بغارتين، فيما تعرضت بلدة ديرسريان لغارة معادية.

فيديو من الغارة على بلدة حاروف

وفي قضاء صور، استهدفت غارة معادية بلدة برعشيت، كما سقطت تسع إصابات في الغارة العنيفة التي استهدفت مولدات «كهرباء حمتو» في مدينة صور، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير نتيجة اشتعال خزانات المازوت.

وعملت جمعية «كشافة الرسالة الإسلامية» على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. كذلك أفيد بسقوط إصابات في غارة معادية استهدفت بلدة رشكنانيه، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة دير عامص من دون تسجيل إصابات في إحدى المرات، قبل أن تُسجل غارة جديدة لاحقاً على البلدة نفسها.

كما استهدفت غارة معادية المنطقة الواقعة بين بدياس وبرج رحال. وأفيد أيضاً بأن غارة معادية عنيفة استهدفت مدينة صور من دون أن يسبقها أي إنذار.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أغار الطيران المعادي على منطقة الشويفات قرب معمل غندور. كما تعرضت سيارة ثانية للاستهداف على أوتوستراد المطار، على مقربة من موقع الاستهداف الأول.

وفي وقت سابق اليوم شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت عدداً من المباني السكنية.

وفي القطاع الغربي، طال قصف مدفعي معادٍ أطراف بلدة رشاف، فيما ألقى جيش العدو قنابل مضيئة فوق الناقورة والبياض. أما في قضاء مرجعيون، فقد استهدفت غارة جديدة بلدة دير عامص.

وفي البقاع، شن الطيران الحربي المعادي غارة على جرود بلدة بوداي غرب بعلبك.

وتأتي هذه الغارات ضمن تصعيد جوي ومدفعي واسع طال مناطق لبنانية متعددة خلال الساعات الماضية، مخلفاً إصابات وأضراراً مادية جسيمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار