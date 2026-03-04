الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري… اختراقنا منظومة ثاد واستهدفنا وزارة دفاع الكيان ومطار بن غوريون

      أعلنت العلاقات العامة لـحرس الثورة الإسلامية، في البيان رقم 20 لعملية «وعد صادق 4»، تفاصيل الموجة السابعة عشرة من العمليات، مؤكدة أن صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيّرة هجومية تابعة لقوات الجو فضاء في الحرس الثوري، وبالرمز «يا رسول الله (ص)»، تمكنت من اختراق منظومة «ثاد» الأمريكية واستهداف أهداف استراتيجية في مبنى وزارة دفاع الكيان الصهيوني ومطار مطار بن غوريون.

      وأوضح البيان أنه تم تدمير أكثر من سبعة رادارات فائقة التطور، معتبراً أن ذلك أدى إلى «إعماء عين أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة».

      وأشار إلى أن استمرار صفارات الإنذار واحتجاز السكان لفترات طويلة في الملاجئ في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة خلال الساعات المئة الماضية من الحرب، أظهر الإيقاع الثابت والمنظم لإطلاق الصواريخ الإيرانية، في إطار ما وصفه بـ«الانتقام الشديد من المجرمين الإرهابيين».

      وأكد البيان أن القوات العسكرية وإمكانات الكيان اختبأت داخل الطبقات المدنية والعامة، إلا أن عمليات اكتشاف المعتدين واستهدافهم مستمرة، متوعداً بتدميرهم بقوة، ومشيراً إلى أن مسار الهجمات في الأيام المقبلة سيكون أشد وأوسع نطاقاً.

      المصدر: موقع المنار

