مستشار قائد الحرس الثوري: استهداف متكرر لهيئة أركان جيش الكيان ومقرات نتنياهو وإسقاط مقاتلات أمريكية

صرّح مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن إيران استهدفت خلال الأيام الماضية ثلاث مرات هيئة الأركان العامة لجيش الكيان الصهيوني، مؤكداً أن القواعد الجوية الإسرائيلية والرادارات الاستراتيجية التابعة لهذا الكيان وللولايات المتحدة كانت أيضاً ضمن الأهداف التي جرى قصفها.

وأوضح أن إيران استهدفت أحد مقرات رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى مقتل عدد من ضباط الارتباط رفيعي المستوى في مكتب رئاسة الوزراء، الذين كانت مهمتهم التنسيق والتواصل مع قيادة سلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من اصطياد طائرات مسيّرة متقدمة للعدو، وإسقاط عدد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-15، مضيفاً أن الهندسة العكسية لبعض هذه الطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية المتطورة ستتحول إلى «كابوس حقيقي» بالنسبة للعدو.

وأكد أن إيران، بالتوازي مع المعركة العسكرية، تواصل جهودها التكنولوجية المتقدمة في المجال العسكري.

المصدر: موقع المنار