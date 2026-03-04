اعتداءات اسرائيلية على مبان سكنية في مختلف المناطق اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في عرمون قضاء عاليه بوساطة بوارج حربية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مبنى في منطقة السعديات في قضاء الشوف، في جبل لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثمانية مواطنين بجروح.

كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى مأهول في حي اللقيس بمدينة بعلبك شرق لبنان حيث افادنا مراسلنا باستشهاد اربعة و15 جريحا بينما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض