    لبنان

    غارة إسرائيلية تستهدف مركز “الجماعة الإسلامية” في صيدا وتؤدي إلى تدميره من دون إصابات

      أغار العدو الإسرائيلي مستهدفاً مركز “الجماعة الإسلامية” في محلة البستان الكبير – صيدا.

      وأعلنت “الجماعة الإسلامية”، في بيان صادر اليوم، تعرض مركزها في صيدا لعدوان صهيوني غاشم بالطائرات الحربية، ما أدى إلى تدميره من دون أي إنذار مسبق، مشيرة إلى أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات في الأرواح، بعد القرار الذي اتخذته القيادة بإخلاء المركز تحسباً لغدر العدو.

      وأضاف البيان: “إزاء هذا العدوان، تؤكد الجماعة على الأمور التالية: إن استهداف مركز سياسي معروف في مدينة صيدا، ويقع في الأحياء السكنية، يُعد جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإجرامي للعدو الصهيوني. إن هذا الإجرام لن يزيدنا إلا إيماناً بعدالة قضيتنا ونصاعة فكرنا وتمسكاً بأرضنا. ونحمد الله أن كتب السلامة للمدنيين في المنطقة المحيطة بالمركز”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

