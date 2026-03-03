لجنة الازمات في بلدية صيدا: وصلنا الى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية للنازحين

أشارت “لجنة الأزمات والكوارث” في بلدية صيدا، في بيان، الى انه ” في ظل التدفق المستمر والوتيرة المتسارعة لحركة النزوح، ارتفع عدد مراكز الايواء المعتمدة رسمياً في المدينة ليصل إلى 24 مركزاً، وتجاوز عدد الوافدين إلى هذه المراكز الـ 9000 شخص، وهو رقم يفوق القدرات اللوجستية المتوفرة حالياً”.

اضافت: “بناء على ما تقدم، ومن باب المسؤولية الإنسانية والواقعية في التعامل مع الأزمة، ومع وصول القدرة الاستيعابية الى حدها الاقصى، نطلق نداء عاجلا للجهات المعنية الرسمية والأمنية والاغاثية والدولية، بضرورة توجيه الإخوة النازحين نحو مناطق أخرى خارج مدينة صيدا، نظراً لعدم توفر أي إمكانية إضافية لاستقبالهم أو تأمين مبيتهم في المدارس أو المراكز العامة واحتياجاتهم (من غذاء، دواء، مياه، ولوازم نظافة)”.

وختمت: “واننا في الوقت الذي نؤكد فيه وقوفنا الدائم إلى جانب أهلنا بمساعدة الجمعيات الاهلية والمجتمع المحلي، نناشد كل الجهات المحلية والدولية التدخل الفوري لتأمين بدائل وتوفير الدعم العاجل للمراكز القائمة التي ترزح تحت ضغط هائل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام