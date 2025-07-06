لبنان

أبو حمدان: المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ما دام الخطر ماثلا

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبو حمدان أن “المقاومة ستبقى أمينة على دماء الشهداء ولن تتخلى عن سلاحها ما دام الخطر ماثلا”، ولفت الى أن “عاشوراء ليست ذكرى عابرة بل روح تتجدد كل عام وتمنح شعبنا القدرة على الصبر والتحدي”.

كلام أبو حمدان جاء الاحد خلال مشاركته في إحياء يوم العاشر من شهر محرم في بلدات رياق، علي النهري وحارة الفيكاني في البقاع، حيث احتشد المئات من أبناء المنطقة في مواكب عزاء جددوا خلالها البيعة للإمام الحسين(ع) والسير على نهجه المقاوم في وجه الظلم والطغيان.

وشدد أبو حمدان على أن “أبناء البيئة الحسينية والمقاومة لطالما كانوا في الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن وكرامته، وما زالوا على استعداد لتقديم التضحيات في سبيل صون هذا النهج وحماية لبنان من التهديدات”.

وقال أبو حمدان “من تربّى في مدرسة الحسين لا يهاب الظلم، بل يواجهه بثبات وعنفوان”، وتابع “نحن لا نبحث عن سلطة أو موقع، بل عن كرامة وطن وحفظ دماء الشهداء الذين رسموا بدمهم حدود السيادة والحرية”.

واضاف أبو حمدان “هذه الحشود التي ملأت الساحات اليوم، هي عنوان الوعي والانتماء، وشاهد على أن كربلاء حاضرة في كل بيت مقاوم وأن العاشوراء باقية ما بقي الظلم، والمقاومة باقية ما بقيت الكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام