    عربي وإقليمي

    لاريجاني: مستعدون لحرب طويلة الأمد وماضون بالدفاع عن أنفسنا

      أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.

      وقال لاريجاني في منشور على منصة إكس، بعد يومين من استشهاد سماحة آية الله العظمى الشهيد السيد علي الخامنئي، كما لم تكن إيران، على مدى الأعوام الثلاثمائة الماضية، البادئة بأي حرب، ولم تقدم قواتنا المسلحة الشجاعة على أي هجوم إلا في إطار الدفاع، فإننا سنمضي، من دون اكتراث بالتكاليف، في الدفاع الحازم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات.

      وأضاف لاريجاني إن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.

      المصدر: قناة العالم

