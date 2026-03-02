الحرس الثوري: قصفنا أهدافاً أمريكية وإسرائيلية في الأراضي المحتلة والخليج

نُفِّذت الموجة الحادية عشرة من عملية «الوعد الصادق 4» في إطار عملٍ مركّب وواسع وعالي الكثافة، نفّذته الوحدات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني واستهدفت أهدافًا عسكرية أمريكية وصهيونية في اليوم الثالث من اعتداءات العدو الإرهابي على إيران وذلك بحسب بيان القوات المسلحة الايرانية.

وبحسب البيان فقد استهدفت مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية في منطقة الخليج ، إضافةً إلى مجمّع الصناعات الاتصالية التابع لجيش الكيان الصهيوني في بئر السبع، وأكثر من 20 نقطة في مناطق تل أبيب والقدس الغربية والجليل داخل الأراضي المحتلة، حيث أصابتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

ومنذ اندلاع الحرب، نفّذت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري أمريكي وصهيوني، وأطلقوا أكثر من 700 طائرة مسيّرة ومئات الصواريخ، وتمكّنوا من إحباط قدرات العدو على الاعتراض، مسجّلين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية رقمًا غير مسبوق يفوق ما تحقق في مجمل حرب الأيام الاثني عشر.

وأكد البيان أن الاعتداءات الوحشية والإرهابية التي ينفّذها الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني ضد المواطنين الإيرانيين العزّل، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس وهيئة الإذاعة والتلفزيون والمراكز المدنية، قد عززت عزم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على مواصلة حرب شاملة ضد الأعداء، وستؤدي إلى توسيع مستوى العمليات العسكرية.

المصدر: قناة العالم