المؤتمر العربي العام يقدّم التعازي باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي

صدر عن المؤتمر العربي العام بيان عزاء بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران، سماحة السيد علي الخامنئي، أشار فيه إلى أن المؤتمر يحتسب السيد خامنئي عند الله شهيداً وقائداً استثنائياً، بقلوب مؤمنة يغشاها الحزن ولا ينال منها البأس، وبنفوس ثابتة لا يعرفها القنوط واليأس، بل تستشرف المستقبل من بين عزائم المقاومين الصادقين والقادة الأوفياء، وتستلهم من سيرته ودمائه الطاهرة دروس الصمود والوفاء.

وأضاف البيان أن اسم الشهيد القائد ارتبط بانتصارات الأمة الكبرى، فكان شريكاً حقيقياً لفلسطين منذ تحرير غزة عام 2005، وشارك في كافة معارك القطاع المقاوم ضد الكيان الإسرائيلي وآلة القتل الأمريكية، وصولاً إلى ملحمة طوفان الأقصى البطولية. كما كان لحضوره أثر واضح في المقاومة اللبنانية، بدءاً من تحرير الجنوب عام 2000، ومروراً بانتصارات عام 2006، وامتدت بصماته إلى اليمن، حيث ساهم في انتصارات الشعب اليمني على القوى الأمريكية والإسرائيلية، إسناداً لغزة والمقاومة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن السيد الخامنئي كان قائداً استثنائياً أسهم في نهضة علمية وعسكرية ومادية ومعنوية لإيران، جعلتها في أقوى حالاتها المعاصرة.

وتوجه المؤتمر بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب الإيراني الشقيق، وإلى محور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وإلى الإنسانية جمعاء، مؤكداً أن استشهاد هذا القائد يأتي في سياق مواجهة الأمة الكبرى، وأن إرثه ودمه الزكي سيثمر عزائم لا تلين، وقوة لا تنكسر، وانتصارات لا تتوقف.

المصدر: العلاقات الاعلامية