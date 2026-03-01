الحرس الثوري: استهداف ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية بالصواريخ واندلاع حرائق فيها

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري، في البيان الثامن لعملية «وعد صادق 4»، استهداف ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية بالصواريخ في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مؤكدة أنها تحترق حالياً.

وأوضح البيان أن الموجتين السابعة والثامنة من العملية نُفذتا صباح اليوم باتجاه أهداف أميركية – صهيونية، عبر إطلاق صواريخ متتابعة وطائرات مسيّرة واسعة الانتشار.

وأشار إلى إخراج قاعدة علي السالم البحرية الأميركية في الكويت عن الخدمة بالكامل، إضافة إلى تدمير ثلاث منشآت بحرية أميركية أخرى تابعة لمحمد الأحمد في الكويت.

وأضاف أن القاعدة البحرية الأميركية في ميناء سلمان بالبحرين تعرضت لهجوم بأربع طائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً جسيمة بمراكز القيادة والدعم فيها.

وفي سياق استمرار الهجمات على الأهداف البحرية للعدو، أكد البيان استهداف ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها.

كما أعلن استهداف مواقع انتشار العسكريين الأميركيين في البحرين بصاروخين باليستيين، مشيراً إلى تعرض بقية القواعد الأميركية في المنطقة لهجمات متتابعة، أسفرت، وفق البيان، عن سقوط 560 جريحاً وقتيلاً من العسكريين الأميركيين حتى لحظة صدوره.

ولفت إلى استمرار صفارات الإسعاف في القواعد الأميركية والصهيونية، مشيراً إلى ما وصفه بأزمة نفسية بين العسكريين الأميركيين والمستوطنين الصهاينة، ومؤكداً أن الضغوط التي تمارسها القوات المسلحة الإيرانية ستتواصل.

وختم البيان بالتأكيد أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ستستمر بصورة شاملة، على أن تُعلن نتائج العمليات للشعب الإيراني تباعاً.

المصدر: موقع المنار