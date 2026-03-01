الرئيسان اللبناني والفرنسي يعلنان تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي

أعلن مساء اليوم عن بيان مشترك صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الجمهورية الفرنسية، أن الرئيسين العماد جوزاف عون وإيمانويل ماكرون اتخذا قرارًا بتأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي كان مقررًا انعقاده في الخامس من آذار في باريس، إلى شهر نيسان المقبل، لعدم توافر الظروف الملائمة لعقده في موعده الأصلي.

وجاء في البيان أن الرئيسين عون وماكرون أجريا اتصالًا هاتفيًا في الأول من آذار، خلاله تم تناول آخر المستجدات التي تؤثر على أمن المنطقة بأسرها، بما في ذلك الدول الصديقة.

وأكد الرئيسان أن خطورة الوضع الإقليمي الراهن تعزز أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، ودعم مؤسساته الشرعية، وضمان استعادة سيادته الكاملة.

وأشار البيان إلى أن فرنسا ولبنان وشركاءهما في مجموعة الخماسية سيواصلون جهودهم لدعم هذه المساعي وضمان تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

المصدر: موقع المنار