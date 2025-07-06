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بالفيديو | ايران تحيي ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع)

تزامناً مع اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، أقام الشعب الإيراني مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) في أنحاء البلاد.

ولكل مدينة وقرية في ايران أساليب مختلفة لمراسم عزاء يوم عاشوراء، والجميع يعبرون بصدق عن محبتهم للإمام الحسين عليه السلام واصحابه الأوفياء.

وأقام أهالي كردستان في غرب إيران مراسم العزاء الحسيني في يوم عاشوراء، كما أقيمت مراسم عزاء يوم عاشوراء بحضور جماهيري كبير في مدينة بيرجند شرق ايران.

هذا وأعرب المؤمنون وأهالي مدينة شفت العاشورائية منذ ساعات الصباح الأولى عن حبهم الصادق للإمام الحسين (ع) وصحابته الأوفياء من خلال المشاركة في المواكب الدينية وإقامة مراسم اللطم والعزاء التقليدي.

كذلك، أقيمت مراسم عزاء عاشوراء الامام الحسين اليوم في مدينة كرج. واحيى أهالي مدينتي بم وايلام مراسم عاشوراء الحسين (ع) شهيد كربلاء.

المصدر: وكالة مهر