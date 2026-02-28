الخير: من يستنكرون الضربات الايرانية للقواعد الأميركية كان عليهم التساؤل عن سبب وجود هذه القواعد على أراض عربية ذات سيادة



دان رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، في بيان، “العدوان الصهيو- أميركي المشترك الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سقط عشرات الشهداء من المدنيين، بينهم النساء والأطفال، خصوصا بعد استهداف المدرسة التي سقطت عليها الصواريخ خلال ساعات الدراسة، تزامناً مع شهر رمضان”.

واعتبر أن “الرد الإيراني الصارم على العدوان هو حق مشروع للدفاع عن النفس من خلال استهدافها المبارك لعُمق الكيان الصهيوني وجميع القواعد الأميركية في دول المنطقة العربية والاسلامية، لأن الأرض التي تقبع عليها هذه القواعد تُعتبر أراض أميركية، ومن الضروري ازالتها من أوطاننا، لأنها الخطر الرئيسي على أُمتنا” .

وأكد الخير ان “من يستنكرون اليوم الضربات الايرانية للقواعد الأميركية كان عليهم بدايةً التساؤل عن سبب وجود هذه القواعد على أراض عربية وفي بلاد ذات سيادة، ولماذا يقبلون بانطلاق العدوان على دولة اسلامية من هذه القواعد ؟ حيث بات على قادة الدول العربية اتخاذ قرارات حاسمة بضرورة اخلاء كل قاعدة يستغلها الجيش الأميركي، بعدما أثبتت ايران ان معركتها الأساسية والوحيدة هي بمواجهة الغطرسة الصهيو-أمريكية وان حماية البلدان العربية يكون بتنظيف اراضيها من الوجود الأميركي”.

وختم متوجهاً بالتحية “للأخوة في القيادة والجيش والشعب الايراني الشقيق”، مشدداً على “ضرورة نصرتهم لأنهم يقودون طريق الحق بمواجهة الباطل، لأن نصرة الحق أينما كان هو واجب شرعي وأخلاقي على جميع الأحرار في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام