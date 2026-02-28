السبت   
    عربي وإقليمي

    اتصال بين عراقجي ولافروف: دعوة لاجتماع فوري لمجلس الأمن وإدانة للهجمات على إيران

      أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أعقاب العدوان العسكري الأميركي و”الصهيوني” على إيران.

      وخلال الاتصال، عرض عراقجي تطورات الوضع الراهن، مشددًا على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إجراءً حاسمًا لوقف الأعمال العدوانية ومحاسبة مرتكبيها.

      وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الهجمات التي استهدفت مدنًا إيرانية عدة، من بينها الهجوم الصاروخي الذي وقع صباح اليوم على مدرسة في مدينة ميناب، والذي أسفر، وفق ما أعلن، عن مقتل ما لا يقل عن 51 فتاة. واعتبر عراقجي أن هذا العدوان يشكّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا حق إيران الأصيل في الدفاع عن البلاد بكل قوتها.

      من جهته، دان لافروف الهجمات التي طالت إيران، مؤيدًا عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن لبحث التطورات والتداعيات.

      المصدر: تسنيم

