العدو يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية.. غارات “إسرائيلية” تستهدف إقليم التفاح ومناطق في الجنوب

يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، منتهكًا سيادته، حيث افاد مراسل المنار في الجنوب عن قيام العدو بشن سلسلة من غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

كما افاد مراسلنا ايضاً عن قيام طائرات الاحتلال بالاغارة على وادي برغز والقاطراني ومرتفعات اقليم التفاح، كما طالت الغارات المنطقة الواقعة بين الريحان وسجد وأطراف بلدة المحمودية.



كذلك، استهدفت غارة “إسرائيلية” محيط بلدة بلاط الجنوبية، فيما جدّد الطيران الحربي “الإسرائيلي” غاراته على مناطق في قرى الجنوب.



هذا وافاد مراسلنا ايضا عن قيام الطيران الحربي المعادي بتجديد غاراته على محيط القاطراني في البقاع الغربي.



وذكر مراسلنا ان الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم بلغت 8 غارات، 5 منها استهدفت محيط القاطراني في البقاع الغربي، وغارتان استهدفت وادي برغز، وغارة استهدفت مرتفعات سجد في اقليم التفاح.

المصدر: موقع المنار