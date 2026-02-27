الجمعة   
    لبنان

    الجيش اللبناني: ضبط معمل متنقّل لتصنيع الكبتاغون في جرود الهرمل

      صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

      “ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من ضبط معمل متنقّل داخل فان معد لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة – جرود الهرمل، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية والآلات المستعملة لتصنيع المخدرات.

      كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ط.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة القتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.

      سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

      مراسل المنار: الجيش اللبناني استحدث 7 نقاط في المناطق الحدودية الجنوبية

      الرئيس عون يترأس اجتماعاً أمنياً تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش في باريس

      الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

