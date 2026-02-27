المفتي دريان: بوحدتنا ننتصر على الصعوبات

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان “أننا نمر بمرحلة دقيقه وحساسة”، مضيفاً أنه “ليس من باب السياسة، إنما هو من باب الحرص على مجتمعنا ووطننا، علينا جميعاً ان نتكاتف برؤيه واحدة مشتركة بين الجميع على اختلاف وتنوع الطوائف والأحزاب السياسية، بوحدتنا ننتصر على كل الصعوبات”.

وأشاد المفتي دريان في كلمته وقال: كلام دريان جاء خلال الإفطار السنوي الذي أقامته مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى، في قاعة المؤسسات في الأوزاعي، إذ أشاد مفتي الجمهورية اللبنانية بدور مؤسسات محمد خالد في المجتمع اللبناني، قائلاً “المؤسسات منذ إنشائها تقدم الخير والمساعدة للناس الرعاية الصحية والشلل الدماغي والتوحد والتعليم، نحن نعتز بهذه المؤسسات واعتبرها أمانة، وفي كل عام اقف وإياكم في هذا الموقف الروحاني الإيماني، لنقوم معا بدعم هذه المؤسسات التي لن تستمر على الوجه المطلوب، إلا بدعمكم وبدعم أهل الخير ومن مؤسسات الدولة المختصة وبوقوفنا جميعا مع هذه المؤسسات نقف مع أهلنا وناسنا ومجتمعنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية