الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها مساء الخميس، توقيف شخص في وادي خالد (شمال لبنان) متورط في عملية خطف سوريين.

وقال البيان “إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24/2/2026 والمتعلق بتحرير مخطوفين سوريين في بلدة المجدل – وادي خالد، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتوقيف المتورطين، نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتي العوادة والمجدل – وادي خالد، وأوقفت المواطن (ع. ع.)، وهو أحد أفراد العصابة الخاطفة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات”.

وتابع البيان “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام