الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها مساء الخميس، توقيف شخص في وادي خالد (شمال لبنان) متورط في عملية خطف سوريين.

      وقال البيان “إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24/2/2026 والمتعلق بتحرير مخطوفين سوريين في بلدة المجدل – وادي خالد، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتوقيف المتورطين، نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتي العوادة والمجدل – وادي خالد، وأوقفت المواطن (ع. ع.)، وهو أحد أفراد العصابة الخاطفة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات”.

      وتابع البيان “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني: تفجير ذخائر في مارون الراس

      الجيش اللبناني: تفجير ذخائر في مارون الراس

      الجيش اللبناني: تعرض محيط نقطة مراقبة للجيش في منطقة سردة لإطلاق نار من الجانب الاسرائيلي مع تحليق مسيرة على علو منخفض

      الجيش اللبناني: تعرض محيط نقطة مراقبة للجيش في منطقة سردة لإطلاق نار من الجانب الاسرائيلي مع تحليق مسيرة على علو منخفض

      الجيش اللبناني يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين

      الجيش اللبناني يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين