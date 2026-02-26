الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 20:22
    لبنان

    سلام: كنا نأمل في تحقيق “إنجازات” أكبر

      قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “وضعنا البلد على السكة السليمة بعدما كان مهددًا بالانهيار، وتمكنا من وضع البلاد على طريق جديد”، وتابع: “نحن حكومة تأسيسية تعمل على إعادة بناء الدولة، وكنا نأمل في تحقيق إنجازات أكبر خلال هذه الفترة”.

      وأضاف سلام، في حديث له الخميس بمناسبة مرور عام على نيل الحكومة الثقة، “أننا حكومة تأسيسية لإعادة بناء الدولة، وكنا نتمنى أن ننجز أكثر من ذلك”، وتابع: “يجمعني ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هدف مشترك ومسار واحد، لكننا لسنا الشخص نفسه، فلكل منا تجربته الخاصة وأسلوبه المختلف”، وقال: “علاقتي مع الرئيس نبيه بري مبنية على التعاون لما يصب في مصلحة البلد”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

