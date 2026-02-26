الخميس   
    لبنان

    الخارجية اللبنانية : البدء بتطبيق تعميم الوزير لتخفيف الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج

      وطنية – أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، انه “اعتباراً من تاريخ 1/3/2026، تبدأ جميع السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج بتطبيق التعميم الذي أصدره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والرامي إلى التخفيف من الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج.

      ويشمل التعميم:

      • تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.
      • إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.
      • إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.

      وتجسّد هذه المبادرة التزام وزارة الخارجية والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      تقرير مصور | الخارجية اللبنانية ترفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية

      الخارجية اللبنانية قدمت شكوى الى مجلس الأمن حول بناء العدو جدارين في داخل الحدود

      وزارة الخارجية: نتابع قضية توقيف لبنانيين على متن “أسطول الصمود”

