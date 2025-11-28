الخارجية اللبنانية قدمت شكوى الى مجلس الأمن حول بناء العدو جدارين في داخل الحدود

بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على قيام كيان الاحتلال بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف الى سلسلة انتهاكاته العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائه جدارين اسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.

ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات “اليونيفيل” إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024).

وطالب لبنان في الشكوى، “مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام