هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: كم من مطبِّع برَّر عمله تارةً بالدواعي الإعلامية وأخرى بدواعٍ إنسانيةٍ

اصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بيانا جاء فيه:”اِضحك أيها الوطن، لقد سادت سيادةُ البعض في كلِّ محافلك، تجلَّت بأبهى معانيها سيادتُهم، سياسيين وقضاةً ومحاكم عسكريةً ومحامين وإعلاميين، نعم إنَّها بأبهى صورها الآن، كلَّ يومٍ تتألَّق بمعانيها التي يريدونها.

الدستور والقانون؟ ماذا تعني تلك الكلمات؟ هل هي لنظم أمور الدولة والمواطن وتطبيقها في كلِّ المحافل الرسمية والقضائية؟ أم إنَّها لتبقى على الرفوف نعود إليها إن كانت تخدمنا في اكتساب رضا الوصاية الأمريكية إن لم نقل الإسرائيلية.

كم من عميل وعميل تم إطلاق سراحه بتسميات مختلفة، وكم من مطبِّع برَّر عمله تارةً بالدواعي الإعلامية وأخرى بدواعٍ إنسانيةٍ، وكلُّها نعلم صغيرًا وكبيرًا هي لدواعٍ طائفيةٍ وسياسيةٍ وكيدٍ وحقدٍ على فئةٍ من الناس، قدَّمت أغلى ما تملك من أجل حرية الوطن وأرض الوطن وكرامة الوطن، وما قرار المحكمة العسكرية منذ يومين بحق المطبع الطبيب جمالٍ ريفيٍّ إلا في هذا السياق، فأي آهِ تكفي للدلاة على هذا الانحطاط في بلد الشهداء والمقاومة لبنان.

وأخيراً، شكراً أيها الرؤساء على تطبيق القانون”.

