وفد من هيئة ممثلي الأسرى جال على محفوظ ومدير “المنار” ومديرة اذاعة “النور” وتأكيد اهمية متابعة ملف الاسرى

جال وفد من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ضم أعضاء الهيئة أحمد طالب وعباس قبلان وعفيف حمود وإبراهيم كلش ويوسف ترمس والمحامي سماح مهدي على رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ والمدير العام ل”قناة المنار” إبراهيم فرحات والمديرة العامة ل”إذاعة النور” حنان الحسيني.

وقدم وفد الهيئة إلى محفوظ وفرحات والحسيني، بحسب بيان، “شرحاً مفصلاً عن متابعة ملف الأسرى لدى العدو الصهيوني، ووضعوهم في صورة زيارة الوفد مع عائلات الأسرى إلى رئيس الجمهورية الذي أكد على إيلاء الملف اهتماماً خاصاً”.

وشدد الوفد على “ضرورة أن تضطلع وسائل الإعلام بمسؤولياتها تجاه الأسرى لدى الاحتلال كونها مسألة وطنية جامعة تعني جميع المواطنين دون استثناء”.

وأكد أهمية أن “يحظى ملف الأسرى بمساحة مناسبة في البرامج الإعلامية حرصاً على بقاء قضيتهم مثارة في كافة المحافل والأوقات”.

وأكد محفوظ وفرحات والحسيني، “التزامهم الوطني والمهني تجاه الأسرى الأبطال، واستعدادهم الدائم لتقديم كل ما هو لازم في سبيل أن تنال قضية الأسرى حقها لحين انتزاع حريتهم في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: هيئة ممثلي الأسرى والمحررين