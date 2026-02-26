الخميس   
    لبنان

    بدء جلسة لمجلس الوزراء والحجار يعلن أن الانتخابات ستحصل في موعدها على أفضل ما يرام

      أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار “العمل لانجاز الانتخابات النيابية في موعدها”.

      وزير الداخلية صرّح قبيل بدء جلسة الحكومة اليوم الخميس عن “ارتفاع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها وبلغ عدد المرشحين ٣٠ حتى مساء امس”.

      وقال الحجار “لم تتبلغ وزارة الداخلية اي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات وهي ستحصل في موعدها على افضل ما يرام”.

      يُذكر أن جلسة مجلس الوزراء بدأت ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. ماذا تقول مراسلة قناة المنار زينب ناجي عن تفاصيل الجلسة؟

      المصدر: موقع المنار

