    دولي

    مقتل 4 أشخاص على زورق سريع برصاص حرس الحدود الكوبي

      قتل خفر السواحل الكوبي أربعة أشخاص كانوا في زورق سريع مسجّل في الولايات المتحدة الأميركية، وأُصيب ستة آخرون بجروح، في تبادل لإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكوبية في هافانا، الأربعاء.

      وقالت الوزارة إنه “لدى اقتراب سفينة تابعة لجهاز خفر السواحل الكوبي للتعرف على هويات ركاب الزورق المسجّل في فلوريدا، أُطلقت عيارات نارية من الزورق، ما أسفر عن إصابة قبطان السفينة الكوبية”.

      وأضافت الوزارة: “نتيجة للاشتباك، قُتل على الجانب الأجنبي أربعة من المهاجمين وأُصيب ستة آخرون”، مشيرة إلى أنه “تم إجلاء الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم”، وأكدت التزامها بحماية مياهها الإقليمية”.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

