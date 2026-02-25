الرئيس عون يؤكد إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون اصراره على ضرورة احترام اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا عدم وجود أي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء هذا الاستحقاق.

كلام عون جاء أمام النائب ملحم خلف الذي شدد على أنه لا يحق للنواب تمديد ولايتهم ، ويجب العودة إلى الشعب ليقرر من يريد البقاء في المجلس النيابي المقبل.

وفي قصر بعبدا أبلغ رئيس الجمهورية المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا استعداد لبنان للانخراط ضمنها بما يخدم مصالحه، وتسلم دعوة للمشاركة في إفطار جمعية المشاريع الخيرية من النائب عدنان طرابلسي.

المصدر: موقع المنار