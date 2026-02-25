رئاسة الجمهورية تنفي مزاعم يوسف رجي حول تهديدات إسرائيلية

نقلت صحفٌ لبنانيةٌ وعربيةٌ عن مصادرَ في رئاسةِ الجمهوريةِ اللبنانية نفيَها ادعاءاتِ وزيرِ الخارجيةِ يوسف رجي حولَ تبلغِ لبنانَ رسمياً من قبلِ وسطاءَ او ديبلوماسيين باَنَّ اسرائيلَ تنوي ضربَ بنًى تحتيةٍ او مرافقَ عامةٍ وخصوصاً المطار.

واكّدت المصادرُ لصحيفةِ الجمهورية انَّ ما تحدثَ عنه رجي يُسألُ عنه شخصياً، ولا علمَ لأركانِ الدولةِ به مؤكدةً انَ أيَ اتصالٍ بينَ رجي وبعبدا او عينِ التينة او السراي الحكومي لم يَحصُل للإبلاغِ عن هذه المعلومات، وبالتالي لا يمكنُ إدراجُها إلّا ضمنَ التهويلِ والتخويف. وفقَ المصادر.

المصدر: موقع المنار