الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 16:49
    العدو يواصل خروقاته واعتداءاته على سيادة الدولة اللبنانية

    يواصل الاحتلال الصهيوني خروقاته واعتداءاته على سيادة الدولة اللبنانية في الجنوب حيث تقدمت قوة معادية مؤلفة من ناقلة جند من نوع “نامير” وعدد من الجنود وآلية نقل من نوع gmc انطلاقا من تلة الحمامص بإتجاه منطقة “العمرا” واطراف بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية.

    وليلا نفذت قوات العدو تفجيرات في ناحية جبل بلاط تبين انها ناجمة عن تدمير الاحتلال منزل في بلدة مروحين، وافاد مراسلنا ان الجيش اللبناني رفع عبر جرافة تابعة له ساترا ترابيا عند المسلك الذي تتقدم عبره اليات الاحتلال بالقرب من تلة الحمامص.

    المصدر: موقع المنار

