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كتائب القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في خانيونس وجباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها نفذوا صباح الجمعة عملية نوعية استهدفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافاه” بواسطة عبوتي “شواظ”، عبر تنفيذ عمل فدائي، ما أدى إلى وقوع طاقمي الدبابتين بين قتيل وجريح.

كما استهدفت الكتائب ناقلة جند صهيونية بقذيفة من نوع “الياسين 105″، وفور وصول قوة إنقاذ إلى الموقع، تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما رصد المجاهدون هبوط مروحيات الاحتلال للإخلاء، وهي عملية استمرت لعدة ساعات.

وأكدت كتائب القسام، بعد عودة عناصرها من خطوط القتال، أنهم استهدفوا قوة راجلة تابعة للاحتلال بقذيفة “RPG”، واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2025.

كما أفاد المجاهدون بأنهم تمكنوا، بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، من استهداف ثلاث دبابات صهيونية من نوع “ميركافاه”، بعبوتي “شواظ” وقذيفة “تاندوم”، وذلك شرق مدينة جباليا شمال القطاع، في إطار عملياتهم المتواصلة في مواجهة العدوان.

وفي السياق نفسه، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة لعملية تفجير آلية عسكرية صهيونية شرق خانيونس، إضافة إلى مشاهد لاستيلاء مجاهديها على طائرات مسيرة صهيونية كانت تنفذ مهام استخبارية في المنطقة.

المصدر: موقع المنار