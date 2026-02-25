الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 12:10
    لبنان

    طليس يدعو لعدم التلاعب بالتعرفة ويدعو الى تحرّك واسع غدًا في ساحة الشهداء

      أكّد بسام طليس، رئيس اتحاد النقل البري، في بيان اليوم، دعوته إلى جميع السائقين العموميين لعدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي، مشددًا على أنّ “لا ذنب للناس في تحمّل تبعات هذا الامر”.

      وأشار طليس إلى أنّه “حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة مع الحكومة”، داعيًا إلى “مشاركة كثيفة جدًا في التحرّك المقرّر غدًا،كما أعرب عن أمله في أن يكون التحرّك في بيروت محصورًا في ساحة الشهداء، غدًا عند الساعة 10:30 صباحًا”، حفاظًا على انتظام الحركة وتفاديًا لأي إرباك إضافي للمواطنين.”.

      المصدر: موقع المنار

