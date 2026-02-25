الأربعاء   
    لبنان

    الأمن العام ينظم المرحلة الـ15 من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين عبر معبر المصنع

      تنظم المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الخامسة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

      وتُعد هذه الدفعة الثانية ضمن الخطة للعام الجاري، حيث تنطلق من منطقة البقاع عبر معبر المصنع الحدودي.

      وفي السياق ذاته، تستمر عمليات العودة الفردية للنازحين بشكل يومي، إذ تشهد نقطة المصنع عبور عشرات الحافلات التي تقل نازحين قرروا العودة إلى سوريا بعد سنوات من النزوح في الأراضي اللبنانية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد

      الأمن العام يحذر من عمليات احتيال عبر واتساب

      📹 تقرير مصور -علي الأكبر برجي | البقاع الأوسط | مناشدات للإبقاء على مركز الأمن العام في رياق

