الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد



صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام بيان قال فيه: “بتاريخ 23 شباط 2026، ونتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت أياما عدة، تمكنت دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام من توقيف المواطن اللبناني (م.غ) من مواليد عام 1986، وذلك في بلدة وادي خالد – محلة خط البترول. وجاءت عملية التوقيف، بعد توافر معلومات أمنية موثوقة أفادت بتورطه في عدد من الجرائم الخطيرة، أبرزها: تكوين عصابة، القتل والشروع فيه، إطلاق نار، تهريب أشخاص، وجناية الاغتصاب، إضافة إلى كونه مطلوبا بموجب بلاغات قضائية سابقة.

ونفذت العملية بدقة وسرعة أمام منزله، حيث تم توقيفه وتحويله فورا إلى الجهة المختصة بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، التي باشرت التحقيقات اللازمة معه”.

وجددت المديرية العامة للأمن العام “تأكيدها الاستمرار في ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة، صونا للأمن والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام