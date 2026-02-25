ندوة زراعية في الخرايب عن آفات النحل وسبل معالجتها

أقيمت ندوة زراعية عن آفات النحل وسبل معالجتها، بالإضافة إلى أساليب الوقاية من تأثير رشّ المبيدات مع بداية فصل الربيع، برعاية بلدية الخرايب، وبالتعاون مع مؤسسة “جهاد البناء” والتعاونية الزراعية.

حاضر في الندوة أمين سرّ نقابة النحالين في الجنوب مجيد الكويس، الذي قدّم عرضًا علميًا مبسّطًا تناول فيه أبرز التحدّيات التي تواجه مربي النحل، وشرح طرق العلاج والوقاية المعتمدة لحماية الثروة النحلية وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من النحالين وأبناء البلدة، واختُتمت بتوزيع شرائح دواء «الفاروا» بأسعار رمزية دعمًا للنحالين وتشجيعًا لهم على تطوير إنتاجهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام