الوزيرة الزين: كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار

أعلنت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية، تمارا الزين، أن كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار، مع خسارة أكثر من 8700 هكتار من المساحات الخضراء.

وأشارت الزين، في حديث لها الثلاثاء، إلى “إعداد تقرير متخصص بالضرر البيئي، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية”.

وأكدت الزين أن “أولوية الوزارة تتمثل في الإصلاح البنيوي”، كاشفةً عن “إنجاز هيكلية إدارية محدثة ستحال خلال أيام إلى مجلس النواب، بهدف تقليص البيروقراطية وتوسيع عمل الوزارة ليشمل ملفات البيئة والمناخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام