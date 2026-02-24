الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 21:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الوزيرة الزين: كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار

      أعلنت وزيرة البيئة في الحكومة اللبنانية، تمارا الزين، أن كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار، مع خسارة أكثر من 8700 هكتار من المساحات الخضراء.

      وأشارت الزين، في حديث لها الثلاثاء، إلى “إعداد تقرير متخصص بالضرر البيئي، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية”.

      وأكدت الزين أن “أولوية الوزارة تتمثل في الإصلاح البنيوي”، كاشفةً عن “إنجاز هيكلية إدارية محدثة ستحال خلال أيام إلى مجلس النواب، بهدف تقليص البيروقراطية وتوسيع عمل الوزارة ليشمل ملفات البيئة والمناخ”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | ماذا تخسر الدولة اذا اتخذت موقفا صارما من العدوان؟

      تقرير مصور | ماذا تخسر الدولة اذا اتخذت موقفا صارما من العدوان؟

      “لجنة الأسير سكاف” دانت العدوان الصهيوني: لتجميد تمثيل لبنان في الميكانيزم

      “لجنة الأسير سكاف” دانت العدوان الصهيوني: لتجميد تمثيل لبنان في الميكانيزم

      المقاومة الاسلامية زفت ثلة من الشهداء الذين ارتقوا فداء للبنان وشعبه إثر العدوان الإسرائيلي على البقاع

      المقاومة الاسلامية زفت ثلة من الشهداء الذين ارتقوا فداء للبنان وشعبه إثر العدوان الإسرائيلي على البقاع